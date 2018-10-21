Namağlup rakip Genk – Fotomaç – 21 Ekim 2018
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    21 Ekim 2018, Pazar
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    Namağlup rakip

    Namağlup rakip <a href="/index/genk_haber_etiketleri?id=2e4ae24a-e298-4e43-9e7e-68dc741af9aa" class="" rel="tag">Genk</a>

    Beşiktaş'ın UEFA I Grubu'ndaki rakibi , 1'inci Ligi'nde namağlup liderliğini sürdürüyor.

    Ligin 11'inci haftasında evinde ağırladığı Eupen'i 'ın 18 ve 65'inci dakikada attığı 2 golle 2-1 mağlup eden , 11 maçta 9 galibiyet elde ederken, 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Ligde 33 golle en çok gol atan takım olan , kalesinde ise gördüğü 11 golle ligin en az gol yiyen takımı konumda.

    TROSSARD'A DİKKAT
    Genk'in en önemli hücum silahları ise ligde 8 golü ve 2 asisti bulunan ve 7 gol 1 asisti bulunan . Takım kaptanı İspanyol futbolcu Alejandro Pozuelo ise attığı 3 gol ve yaptığı 6 asistle takımın beyni konumunda.

    HEM ATAN HEM DE YİYEN TAKIM
    I Grubu'nda tüm takımların 3'er puanı bulunurken Genk kendi evinde İsveç ekibi Malmö'yü 2-0 mağlup etti. Deplasmanda Sarpsborg 08'e ise 3-1 mağlup olan Genk'in şu ana kadar 'nde attığı 2 golde Leandro Trossard'ın imzası bulunurken diğer golün sahibi ise . Ligde 11 maçta 11 gol ve Avrupa Ligi'nde ise iki maçta toplamda 4 golü kalesinde gören Genk, çok gol atan bir takım olmasıyla birlikte kalesinde çok da gol gören bir ekip. Defans hattının ortasında genellikle iki genç stoperi Joseph Aidoo ve Jhon Lucumi'ye görev veren Belçikalı teknik adam 'in öğrencileri ligde dış sahada oynadığı 5 mücadelede 6 maçta 5 gole engel olmazken, Avrupa Ligi'nde eleme turlarıyla birlikte çıktığı toplam 4 maçta kalesinde 7 gol gördü.

    4'ÜNCÜ ŞAMPİYONLUĞUN PEŞİNDELER
    Ligi'nde 3 kez şampiyonluk yaşayan ve son şampiyonluğunu 2010-2011 sezonunda elde eden 'in ekibi son kupasını ise 2013 sezonunda Kupası'nı müzelerine götürerek elde etti.

    1. 21.10.2018 11:13
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