Malmö 3 maç sonra kazandı
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinde Malmö, İsveç Ligi'nde 3 maç aradan sonra galip geldi.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinde Malmö, İsveç Ligi'nde 3 maç aradan sonra galip geldi. Sahasında Hammarby'i 2-1 mağlup eden ve aldığı bu galibiyetle üç maç aranın ardından galip gelen Malmö, ligdeki puanını 48'e yükselterek 4. sıradaki yerini bozmadı. İsveç ekibi, 25 Ekim'de UEFA Avrupa Ligi'nde Sarsborg ile karşılaşacak.
- 21.10.2018
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Yorum
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Toplam 2
Yorum
Aslan Gollerine devam et,sorun olmaz.
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Toplam 1
Yorum
Aslan Böyle günlerde alinan puanlar kücümsenmemeli
Malmö 3 maç sonra kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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