Malmö 3 maç sonra kazandı – Fotomaç – 21 Ekim 2018
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    21 Ekim 2018, Pazar
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    Malmö 3 maç sonra kazandı

    Malmö 3 maç sonra kazandı

    'ın 'ndeki rakiplerinde Malmö, Ligi'nde 3 maç aradan sonra galip geldi.

    'ın 'ndeki rakiplerinde Malmö, Ligi'nde 3 maç aradan sonra galip geldi. Sahasında Hammarby'i 2-1 mağlup eden ve aldığı bu galibiyetle üç maç aranın ardından galip gelen Malmö, ligdeki puanını 48'e yükselterek 4. sıradaki yerini bozmadı. ekibi, 25 Ekim'de 'nde Sarsborg ile karşılaşacak.

    1. 21.10.2018
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