Malmö 3 maç sonra kazandı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinde Malmö, İsveç Ligi'nde 3 maç aradan sonra galip geldi. Sahasında Hammarby'i 2-1 mağlup eden ve aldığı bu galibiyetle üç maç aranın ardından galip gelen Malmö, ligdeki puanını 48'e yükselterek 4. sıradaki yerini bozmadı. İsveç ekibi, 25 Ekim'de UEFA Avrupa Ligi'nde Sarsborg ile karşılaşacak.