Spor Toto Süper Lig'in 9.haftasında Göztepe, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Bu önemli maç öncesinde ki takım taraftarlarının en çok merak ettiği konuların başında ise Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları geliyor.

Göztepe - Beşiktaş maçı 21 Ekim Pazar günü saat 19:00'da İzmir Bornova Stadı'nda oynanacak.

Spor Toto Süper Lig'in 9.haftasında İzmir Bornova Stadı'nda oynanacak Göztepe - Beşiktaş maçının hakemi ise Fırat Aydınus olacak. Fırat Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak.

BEŞİKTAŞ İYİ BAŞLAYAMADI

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de geri kalan 8 haftada oynadığı maçlarda 15 puan toplayarak averajla 3.sırada yer alırken Göztepe, yeni hocası Bayram Bektaş önderliğinde çıktığı 8 maçta 12 puan toplayarak averajla 9. sırada yer alıyor.

MAÇ KAPALI GİŞE

Spor Toto Süper Lig'in 9.haftasında oynanacak Göztepe - Beşiktaş maçında İzmir Bornova Stadı'nın kapalı gişe olması bekleniyor. Dolu tribünler önünde oynanacak bu mücadelede aynı zamanda Göztepe taraftarının atkı, flama, bayrak ve pankartlarla bir görsel şölen sergileyeceği de gelen bilgiler arasında. 2 hafta önceki Atiker Konyaspor maçında kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle 7 bin Göztepe taraftarının Passolig kartı, Göztepe - Beşiktaş maçı için bloke edilmişti.

"HEDEFİMİZ BEŞİKTAŞ'I YENMEK!"

Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, Göztepe - Beşiktaş maçı öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu. Bektaş; "Fenerbahçe, Trabzonspor gibi takımları yendik. Kayserispor ve Atiker Konyaspor da iyi takımlar, onları da yendik. Beşiktaş'ı yenmek için sahaya çıkacağız. Beşiktaş karşısında takım disiplinden kopmadan, oyunumuzu sahaya yansıtırsak, güzel bir galibiyet alırız" ifadelerini kullandı. Bayram Bektaş'a futbolculuk döneminde Beşiktaş forması giydiğinin hatırlatılması üzerine "Göztepe gibi geçmişinde tarihi başarılar olan bir kulübün başında olarak forma giydiğim Beşiktaş'a karşı sahaya çıkmak ayrıca bir gurur ama bugün mevcut durumda benim için tek geçerli olan şey Göztepe'dir." sözleri genç teknik adamın kullandığı ifadeler oldu.

MAÇIN DETAYLARI

- Göztepe - Beşiktaş maçı Süper Lig'de 48. kez oynanıyor. Bu maçların 24'ünü Beşiktaş kazanırken 8 maçı Göztepe kazandı. 16 mücadele ise berabere bitti.

- Beşiktaş, Göztepe ile oynadığı son 21 maçta sadece bir kere mağlup oldu.

-Göztepe, Beşiktaş'ı iç sahada 45 senedir yenemiyor.

-Göztepe, İstanbul takımlarına karşı mücadele ettiği son 21 maçın sadece bir tanesini kazanabildi.

MUHTEMEL 11'LER!

Beşiktaş 11'i: Karius | Gökhan Gönül, Pepe, Medel, Caner | Atiba, Tolgay, Quaresma, Oğuzhan, Babel | Love

Göztepe 11'i: Beto | Mahmut Nigiz, Titi, Reis, Berkan Emir | Alpaslan, Castro, Borges, Tayfur, Yasin | Jerome