Atakan ve Traore yok – Fotomaç – 21 Ekim 2018
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    21 Ekim 2018, Pazar
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    ve yok

    Atakan ve Traore yok

    verilen arayı en iyi şekilde değerlendiren sarı-kırmızılılarda sakat futbolcular Halil, , , , Grillo ve Deniz tamamen iyileşti.

    verilen arayı en iyi şekilde değerlendiren sarı-kırmızılılarda sakat futbolcular Halil, , , , Grillo ve Deniz tamamen iyileşti. Sakatlıkları süren ve 'den yararlanamayacak olan 'de uzun bir tedavi sürecinden geçen stoper Kadu'nun da 21 kişilik kafilede yer alacağı kaydedildi.

    1. 21.10.2018
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