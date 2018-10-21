Lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendiren sarı-kırmızılılarda sakat futbolcular Halil, Gassama, Cikalleshi, Borges, Grillo ve Deniz tamamen iyileşti. Sakatlıkları süren Atakan ve Traore'den yararlanamayacak olan Göztepe'de uzun bir tedavi sürecinden geçen stoper Kadu'nun da 21 kişilik kafilede yer alacağı kaydedildi.