Tolgay formaya göz kırpıyor – Fotomaç – 20 Ekim 2018
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    20 Ekim 2018, Cumartesi
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    Tolgay formaya göz kırpıyor

    Tolgay formaya göz kırpıyor

    'ın milli arada gösterdiği yüksek performansı dikkat çekti.

    Vida'nın kart cezası sebebiyle deplasmanına götürülmeyecek olması ve 'in de Hırvat stoperin boşluğunu doldurma ihtimali sebebiyle Tolgay'ın forma şansı oldukça yükseldi. 28 yaşındaki futbolcu, milli maç arasında yapılan antrenmanlarda orta sahadaki organizatörlüğüyle göz doldurdu. 'in milli arada en fazla ilgilendiği isimlerin başında da geldi.
    1. 20.10.2018
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