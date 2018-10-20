Potada rakip Türk Telekom – Fotomaç – 20 Ekim 2018
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    20 Ekim 2018, Cumartesi
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    Potada rakip

    Potada rakip <a href="/index/turk-telekom?id=823fd4db-1343-4cc1-9ea1-5be656b7e605" class="" rel="tag">Türk Telekom</a>
    SJ, Tahincioğlu Süper Ligi 3. hafta karşılaşmasında bugün 'a konuk olacak. Mücadele saat 17.30'da başlayacak. Siyah-beyazlı takım, ligdeki ilk maçında 'ye yenilmiş (78-73), 'yı ise 61-57 mağlup etmişti.
    1. 20.10.2018
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