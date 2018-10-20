Napoli paylaşımı – Fotomaç – 20 Ekim 2018
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    20 Ekim 2018, Cumartesi
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    paylaşımı

    <a href="/index/napoli?id=64cbd05a-afbb-4e16-bcf1-59ea7e14e97d" class="" rel="tag">Napoli</a> paylaşımı
    Şampiyonlar Ligi, sosyal medyadan 'ın 2016-17 sezonunda deplasmanında aldığı galibiyetle ilgili paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda maçın gollerine yer verilirken ", 5 gollü bir gerilim filminde 'yi yendi!" ifadeleri kullanıldı.
    1. 20.10.2018
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