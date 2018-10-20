Ljajic için 1 hafta – Fotomaç – 20 Ekim 2018
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    20 Ekim 2018, Cumartesi
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    için 1 hafta

    <a href="/index/ljajic?id=f2a21835-128d-481c-a192-f861ed9f80f3" class="" rel="tag">Ljajic</a> için 1 hafta
    ve sakatlık yaşamıştı. Her iki oyuncunun da sakatlıklarının geçtiği ancak kondisyon eksikliklerinin bulunduğu öğrenildi. U21 Takımı ile oynanan maçta aldığı darbeyle dizinde esneme olan 'nun 2-3 gün, 'in ise 1 hafta sonra takıma katılacağı belirtildi.
    1. 20.10.2018
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