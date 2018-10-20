En uzak Atiba! – Fotomaç – 20 Ekim 2018
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    20 Ekim 2018, Cumartesi
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    En uzak !

    En uzak Atiba!

    , 'ya çok güveniyor…

    Ama Kanadalı oyuncu neredeyse 'ın ceza sahasına en uzak ismi durumunda. Son 3 haftada 270 dakika sahada kalan Kanadalı oyuncu ceza alanına sadece 1 top attı. Ceza alanında sadece 1 kez topla oynadı. Attığı tek şutta isabet yakaladı. Hiç asist yapmadı. Hiç de kilit pas vermedi.
    1. 20.10.2018
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