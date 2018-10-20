Bir de forvet olsaydı
Topla oynama, rakibe baskı, rakip sahada oyun kurma konusunda iyi istatistikler yakalayan Kartal, pozisyonları gole çevirmede sınıfta kaldı.
DIŞARIDA 2. SIRADA
Bu sezon dış sahada 4 maçta sadece 1 galibiyet çıkaran Kartal 3 de beraberlik aldı. Sadece 6 puan toplayan Beşiktaş buna rağmen dış sahada topladığı puanlar bakımından ligde 2. sırada. Sahasında Antalyaspor'a yenilen siyah-beyazlılar iç saha puan durumunda ise 4'üncü.
- 20.10.2018
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