Beşiktaş'ın rakibi Genk evinde güldü – Fotomaç – 20 Ekim 2018
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    20 Ekim 2018, Cumartesi
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    'ın rakibi evinde güldü

    Beşiktaş'ın rakibi Genk evinde güldü

    'ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki rakiplerinden , Belçika 1. Futbol Ligi'nde karşılaştığı Eupen'i 2-1 yenerek liderlik koltuğunda oturmaya devam etti.

    , ligin 11. haftasında Luminus Arena'da Eupen'i konuk etti. Ev sahibi ekip, 18. dakikada Leandro Trossard'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

    İkinci yarıya da hızlı başlayan Genk'te 65. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Trossard, takımını 2-0 öne geçirdi. Eupen, 81. dakikada Cheick Keita ile ağları sarstı ve mücadele, Genk'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

    Puanını 29'a çıkaran Genk, Club Brugge'ün önünde liderliğini korudu.

    , 25 Ekim Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. maçında Genk'i ağırlayacak.

    1. 20.10.2018 23:48
    2. Güncelleme: 21.10.2018 00:58
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