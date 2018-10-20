Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki rakiplerinden Genk, Belçika 1. Futbol Ligi'nde karşılaştığı Eupen'i 2-1 yenerek liderlik koltuğunda oturmaya devam etti.
Genk, ligin 11. haftasında Luminus Arena'da Eupen'i konuk etti. Ev sahibi ekip, 18. dakikada Leandro Trossard'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.
İkinci yarıya da hızlı başlayan Genk'te 65. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Trossard, takımını 2-0 öne geçirdi. Eupen, 81. dakikada Cheick Keita ile ağları sarstı ve mücadele, Genk'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Puanını 29'a çıkaran Genk, Club Brugge'ün önünde liderliğini korudu.
Beşiktaş, 25 Ekim Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. maçında Genk'i ağırlayacak.
- 20.10.2018 23:48
- Güncelleme: 21.10.2018 00:58
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Yorum
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Eren Derdiyok gol sevincinin nedenini açıkladı
Toplam 2
Yorum
Aslan Gollerine devam et,sorun olmaz.
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Toplam 1
Yorum
Aslan Böyle günlerde alinan puanlar kücümsenmemeli
Beşiktaş'ın rakibi Genk evinde güldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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