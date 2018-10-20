Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu! – Fotomaç – 20 Ekim 2018
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    20 Ekim 2018, Cumartesi
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    'ın kamp kadrosu belli oldu!

    Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu!

    'in 9. haftasında deplasmanına konuk olacak 'ın kamp kadrosu belli oldu. Cezası bulunan Vida'nın dışında sakatlıkları bulunan Adriano, ve kadroya alınmadı.

    , 'in 9. Haftasında yarın saat 19.00'da Bornov Stadı'nda ile karşılaşacak.

    4 İSİM KADROYA ALINMADI
    Adriano Correia, ve sakatlıkları nedeniyle Domagoj Vida ise cezalı olması nedeniyle Göztepe maçının kamp kadrosunda yer almadı.

    Teknik Direktör Şenol Güneş, Göztepe maçının kamp kadrosuna şu futbolcuları dahil etti:

    Loris Karius, , Utku Yuvakuran, , Enzo Roco, Fatih Aksoy, , , , , , , Dorukhan Toköz, , , , Güven Yalçın, , Vagner Love, Cyle Larin, Mustafa Pektemek
    1. 20.10.2018 14:05
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