Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu!
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe deplasmanına konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Cezası bulunan Vida'nın dışında sakatlıkları bulunan Adriano, Pepe ve Adem Ljajic kadroya alınmadı.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. Haftasında yarın saat 19.00'da Bornov Stadı'nda Göztepe ile karşılaşacak.
4 İSİM KADROYA ALINMADI
Adriano Correia, Pepe ve Adem Ljajic sakatlıkları nedeniyle Domagoj Vida ise cezalı olması nedeniyle Göztepe maçının kamp kadrosunda yer almadı.
Teknik Direktör Şenol Güneş, Göztepe maçının kamp kadrosuna şu futbolcuları dahil etti:
Loris Karius, Tolga Zengin, Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Enzo Roco, Fatih Aksoy, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Gary Medel, Necip Uysal, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Dorukhan Toköz, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens, Gökhan Töre, Güven Yalçın, Ryan Babel, Vagner Love, Cyle Larin, Mustafa Pektemek
4 İSİM KADROYA ALINMADI
Adriano Correia, Pepe ve Adem Ljajic sakatlıkları nedeniyle Domagoj Vida ise cezalı olması nedeniyle Göztepe maçının kamp kadrosunda yer almadı.
Teknik Direktör Şenol Güneş, Göztepe maçının kamp kadrosuna şu futbolcuları dahil etti:
Loris Karius, Tolga Zengin, Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Enzo Roco, Fatih Aksoy, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Gary Medel, Necip Uysal, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Dorukhan Toköz, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens, Gökhan Töre, Güven Yalçın, Ryan Babel, Vagner Love, Cyle Larin, Mustafa Pektemek
- 20.10.2018 14:05
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