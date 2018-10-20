Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak Beşiktaş, İzmir'e geldi.
Özel uçakla Adnan Menderes Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi taraftarlar yalnız bırakmadı. Taraftarlar, teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcular lehinde tezahüratlar yaptı.
Beşiktaş kafilesi daha sonra konaklayacağı otele geçti.
Siyah-beyazlı ekibin Göztepe maçı kamp kadrosunda, sakatlıkları bulunan Pepe, Adriano Correia ve Adem Ljajic'in yanı sıra cezalı Domagoj Vida bulunmuyor.
Göztepe ile Beşiktaş arasında Bornova Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak müsabakada hakem Fırat Aydınus görev yapacak.
- 20.10.2018 18:32
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Beşiktaş'a İzmir'de coşkulu karşılama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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