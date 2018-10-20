Beşiktaş'a İzmir'de coşkulu karşılama – Fotomaç – 20 Ekim 2018
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    20 Ekim 2018, Cumartesi
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    'a 'de coşkulu karşılama

    Beşiktaş'a İzmir'de coşkulu karşılama

    'in 9. haftasında yarın 'ye konuk olacak , 'e geldi.

    Özel uçakla 'na gelen siyah-beyazlı kafileyi taraftarlar yalnız bırakmadı. Taraftarlar, teknik direktör ve futbolcular lehinde tezahüratlar yaptı.

    kafilesi daha sonra konaklayacağı otele geçti.

    Siyah-beyazlı ekibin maçı kamp kadrosunda, sakatlıkları bulunan , Adriano Correia ve Adem Ljajic'in yanı sıra cezalı Domagoj Vida bulunmuyor.

    Göztepe ile Beşiktaş arasında Bornova Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak müsabakada hakem görev yapacak.

    1. 20.10.2018 18:32
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