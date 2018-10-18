Şenol Güneş'in zor tercihi!
Larin milli takımda golünü attı, Lens ve Love performansını artırdı Güneş, Göztepe maçında 11’de kimi oynatacağına karar veremiyor
ÖTE yandan teknik direktör Güneş, pazar günü deplasmanda oynanacak Göztepe maçında Medel'i orta sahada oynatmaya karar verdi. Kart cezalısı Vida'nın yerine Pepe'nin yanında Roco'nun görev yapması bekleniyor. Tecrübeli teknik adam İzmir deplasmanında Medel ve Atiba'yı ortada kullanarak daha diri bir orta saha yapmayı planlıyor.
BEŞİKTAŞ'IN yeni transferi Adem Ljajic'in, dün Ümraniye'de U21 takımıyla oynanan hazırlık karşılaşmasında sakatlığı yeniden nüksetti. Milli maçtan sakat olarak dönen ve sağ arka kasık adalesinde yırtık tespit edilen 27 yaşındaki Sırp oyuncu ilk tedaviye olumlu yanıt vermişti. Ancak Ljajic, dünkü hazırlık maçında aynı bölgedeki ağrıları artması sebebiyle karşılaşmayı yarıda bırakmak zorunda kaldı. Sırp oyuncunun Göztepe maçında forma giymesinin çok zor olduğu belirtildi.
ÜMRANIYE'DE U21 takımıyla hazırlık maçı yapan Beşiktaş, mücadeleyi Quaresma'nın golüyle 1-0 kazandı. Aldığı bir darbe sonrası sakatlanan Love riske edilmemek için kenara alındı. Bu arada Santos Başkanı Peres, Love'u almak istediklerini ama transferin son anda gerçekleşmediğini söyledi.
- 18.10.2018
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Almanya'da kötü gidişat sürüyor
Toplam 2
Yorum
LÖW VE FENER löw feneri canlandırır ve uçurur acilen taze kan lazım futbolcular cocu istemiyorlar
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Taraftarlar kaçıyor
Toplam 7
Yorum
levo şenol hoca gider yeni bi hoca ve göze hoş gelen futbol ie birlikde heyecan gelir camiaya taraftar akın eder trubune..sorun saçma futbolda
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Brahimi’de bir adım önde
Toplam 2
Yorum
savaşan kartal umarım alabilirler love gönderilir yerine de aboubakar ve cenk tosun gökhan gönül'e de alternatif olarak kaan ayhan olursa harika olur.
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