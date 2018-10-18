Şenol Güneş'in zor tercihi! – Fotomaç – 18 Ekim 2018
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    18 Ekim 2018, Perşembe
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    'in zor tercihi!

    <a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a>'in zor tercihi!

    Larin milli takımda golünü attı, Lens ve Love performansını artırdı Güneş, maçında 11’de kimi oynatacağına karar veremiyor

    'TA gözler hafta sonunda deplasmanda oynanacak zorlu karşılaşmasına çevrilmiş durumda. Adriano'dan gelen kötü haberle keyfi kaçan , bazı oyuncuların performanslarını artırmasıyla rahatladı. Vagner Love bu isimlerin başında gelirken, Larin de milli takımında golcülüğüne konuşturdu. Antrenmanlarda Quaresma ve yaptıkları isabetli ortalarla dikkatleri üzerlerine toplarken, şut çalışmalarında da Lens kalecileri hayli zorladı.

    ÖTE yandan teknik direktör Güneş, pazar günü deplasmanda oynanacak maçında 'i orta sahada oynatmaya karar verdi. Kart cezalısı Vida'nın yerine 'nin yanında Roco'nun görev yapması bekleniyor. Tecrübeli teknik adam deplasmanında ve Atiba'yı ortada kullanarak daha diri bir orta saha yapmayı planlıyor.

    'IN yeni transferi Adem Ljajic'in, dün Ümraniye'de oynanan hazırlık karşılaşmasında sakatlığı yeniden nüksetti. Milli maçtan sakat olarak dönen ve sağ arka kasık adalesinde yırtık tespit edilen 27 yaşındaki Sırp oyuncu ilk tedaviye olumlu yanıt vermişti. Ancak Ljajic, dünkü hazırlık maçında aynı bölgedeki ağrıları artması sebebiyle karşılaşmayı yarıda bırakmak zorunda kaldı. Sırp oyuncunun maçında forma giymesinin çok zor olduğu belirtildi.

    ÜMRANIYE'DE hazırlık maçı yapan , mücadeleyi Quaresma'nın golüyle 1-0 kazandı. Aldığı bir darbe sonrası sakatlanan Love riske edilmemek için kenara alındı. Bu arada Santos Başkanı Peres, Love'u almak istediklerini ama transferin son anda gerçekleşmediğini söyledi.
    1. 18.10.2018
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