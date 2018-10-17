Gökhan Töre’ye ‘Görüşme’ izni – Fotomaç – 17 Ekim 2018
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    17 Ekim 2018, Çarşamba
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    ’ye ‘Görüşme’ izni

    <a href="/index/gokhan-tore?id=7afed7bc-8a87-4db5-b8a5-068c1720282b" class="" rel="tag">Gökhan Töre</a>’ye ‘Görüşme’ izni
    Beşiktaşlı ?'ye, transfer görüşmesi yapması için onay çıktığı iddia edildi. U21 takımıyla oynanan hazırlık maçında teknik direktör Güneş tarafından söylediklerini yapmadığı gerekçesiyle sahadan çıkartılan Töre'nin, 'in 'a gelen abisi ile görüşme yapmasına Başkan 'dan onay çıktığı belirtildi. Ağabey Bilic'in, için Al Ittihad adına resmi bir görüşme yapacağı ifade edildi.
    1. 17.10.2018
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