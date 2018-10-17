Beşiktaş, 21 Yaş Altı takımıyla karşılaştı – Fotomaç – 17 Ekim 2018
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    17 Ekim 2018, Çarşamba
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    , 21 Yaş Altı takımıyla karşılaştı

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>, 21 Yaş Altı takımıyla karşılaştı

    , 'in 9. haftasında ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

    Siyah-beyazlılar, 21 Yaş Altı takımıyla BJK 'nde hazırlık maçı oynadı.

    , maça Loris Karius, Fatih Aksoy, Pepe, , , , Ljajic, , , ve 11'iyle çıktı. İkinci yarıda kalede Karius'un yerine görev yaptı. 30'ar dakikadan iki devreli oynanan karşılaşmayı A takımı, 'nın golüyle 1-0 kazandı.

    Siyah-beyazlılarda ve antrenmanda yer almadı. Milli takımlarından henüz dönmeyen oyuncular da çalışmaya katılmadı.

    Beşiktaşlılar Derneği üyeleri de antrenman maçını takip etti.

    ADEM LJAJİC DEVAM EDEMEDİ
    'ta sakatlık sürecini hızlı bir şekilde atlatan Adem Ljajic, hazırlık maçına çıkmasına rağmen oyuna devam edemedi.

    Maç öncesi teknik direktör ile görüşen ve oynayabileceğini belirten Sırp futbolcu, ilk 11'de sahaya çıktı. Ljajic, ağrı hissetmesi sonrası kısa süre sonra oyundan çıktı ve soyunma odasına gitti. Sırp futbolcunun yerine oyuna girdi.

    Karşılaşma sırasında hafif sakatlık yaşayan da bir süre sonra oyundan çıktı.

    ADRİANO KOŞU YAPTI
    Siyah-beyazlılarda uzun süreli sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Adriano Correia da sahada bir çalışma gerçekleştirdi.

    Brezilyalı oyuncu, fizyoterapist eşliğinde koşu yaptı.

    Beşiktaş, karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.

    BEŞİKTAŞ'TAN CENK TOSUN'A KUTLAMA
    Beşiktaş Kulübü, İngiltere'nin Everton takımında forma giyen ve baba olan eski futbolcusu için kutlama mesajı yayımladı.

    Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabında paylaşılan ve 14 numaralı Beşiktaş forması fotoğrafının yer aldığı mesajda, "Hoş geldin Tosun Paşa Jr Arda Cenk. Babalık sana çok yakıştı ." ifadelerine yer verildi.

    1. 17.10.2018 18:54
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