Vida’ya gelen bir teklif yok – Fotomaç – 16 Ekim 2018
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    16 Ekim 2018, Salı
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    ’ya gelen bir teklif yok

    <a href="/index/vida?id=be442091-7d79-4e8d-bda0-bf59d18e6123" class="" rel="tag">Vida</a>’ya gelen bir teklif yok
    'nın menajeri Uğur Avadan, Radyospor'a konuştu. Avadan, "Bilic Ligi'ni çok iyi biliyor, 'yı da tanıyor ama şimdilik gelen bir teklif yok. Vida burada mutlu, yöneticilere güveniyor ve gitmek gibi düşüncesi yok. Ayrıca Vida, 'yle oynadığı için çok mutlu" dedi.
    1. 16.10.2018
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