Ljajic için kritik madde – Fotomaç – 16 Ekim 2018
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    16 Ekim 2018, Salı
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    için kritik madde

    <a href="/index/ljajic?id=f2a21835-128d-481c-a192-f861ed9f80f3" class="" rel="tag">Ljajic</a> için kritik madde

    Başkanı Cairo, 'in 1,2 milyon euro'ya kiralandığını ancak sözleşmesinde zorunlu satış opsiyonu bulunduğunu ve siyah-beyazlıların Sırp futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katacağını açıkladı.

    , 'ya 6,5 milyon euro daha ödeyerek oyuncunun bonservisini alacak. İtalyan basınında çıkan haberlere göre 'in sözleşmesindeki zorunlu satın alma opsiyonunun aktif hale gelmesi için oyuncunun en az 17 maça çıkması gerekiyor. Bu arada milli takımda sakatlanan 'in bugün takımla çalışacağı belirtildi.
    1. 16.10.2018
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