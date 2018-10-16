Gökhan Töre’ye Başkan desteği – Fotomaç – 16 Ekim 2018
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    16 Ekim 2018, Salı
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    ’ye Başkan desteği

    <a href="/index/gokhan-tore?id=7afed7bc-8a87-4db5-b8a5-068c1720282b" class="" rel="tag">Gökhan Töre</a>’ye Başkan desteği
    Gökhan Töre'nin U21 maçında yaptığı hareket bardağı taşırırken, ikinci devreden itibaren takımda olmamasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Güneş'in, Töre'yi PAF takımına göndermesi beklenirken; Başkan Orman'ın ise bu karara "Al İttihad onu istiyor, takasta da kullanabiliriz" diyerek karşı çıktığı ifade edildi.
    1. 16.10.2018
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