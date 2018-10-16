Gökhan Töre'nin U21 maçında yaptığı hareket bardağı taşırırken, ikinci devreden itibaren takımda olmamasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Güneş'in, Töre'yi PAF takımına göndermesi beklenirken; Başkan Orman'ın ise bu karara "Al İttihad onu istiyor, takasta da kullanabiliriz" diyerek karşı çıktığı ifade edildi.