Dolu tribünlere oynamak farklı – Fotomaç – 16 Ekim 2018
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    16 Ekim 2018, Salı
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    Dolu tribünlere oynamak farklı

    Dolu tribünlere oynamak farklı
    'ın eski oyuncularından , 'tan ayrıldıktan sonra taraftar açısından zorlandığını açıkladı. Fernandes, yaptığı açıklamada; "Beşiktaş'ta dolu tribünler önünde oynadıktan sonra Lokomotiv'de boş tribünlere oynamak biraz garipti. Böyle bir duruma alışmak zor oldu" ifadelerini kullandı.
    1. 16.10.2018
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