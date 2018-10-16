Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları – Fotomaç – 16 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Ekim 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    'ta maçı hazırlıkları

    Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları

    Futbol Takımı, 'in 9. haftasında 21 Ekim Pazar günü 'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK 'nde teknik direktör yönetimindeki antrenmanda oyuncuların, salonda kuvvet ve kondisyon çalışmaları gerçekleştirdikleri belirtildi.

    İdmana, milli takımlarda olan , Cyle Larin, Domagoj Vida, , Enzo Roco, , Güven Yalçın, Utku Yuvakuran ve Dorukhan Toköz'ün katılmadığı aktarıldı.

    , yarın basına açık yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

    1. 16.10.2018 13:51
    2. Güncelleme: 16.10.2018 13:51
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN