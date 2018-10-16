Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Pazar günü Göztepe'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda oyuncuların, salonda kuvvet ve kondisyon çalışmaları gerçekleştirdikleri belirtildi.
İdmana, milli takımlarda olan Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Domagoj Vida, Gary Medel, Enzo Roco, Ryan Babel, Güven Yalçın, Utku Yuvakuran ve Dorukhan Toköz'ün katılmadığı aktarıldı.
Beşiktaş, yarın basına açık yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
- 16.10.2018 13:51
- Güncelleme: 16.10.2018 13:51
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Ljajic için kritik madde
Toplam 1
Yorum
murat1903 6.5 edecek oyuncu değil saçmalamayın ya
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4 maçta 12 puan planı
Toplam 1
Yorum
tutkun Hadi inşAllah
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Yeni Güneş'imiz Karaman!
Toplam 2
Yorum
Yeni Güneş'imiz Karaman!. palabıyık umut ümit fıratla burada kazanıyorlar ama yabancı hakemle vardar östersunds arnavutluku yenemiyorlar
Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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