Adriano 1 ay yok! – Fotomaç – 16 Ekim 2018
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    16 Ekim 2018, Salı
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    1 ay yok!

    <a href="/index/adriano?id=db796b06-12e5-4e9d-b93c-77d87366faa8" class="" rel="tag">Adriano</a> 1 ay yok!

    yapılan hazırlık karşılaşmasında sakatlanan sambacının, sol diz iç yan bağlarında gerilmeye bağlı ödem tespit edildi. dört hafta forma giyemeyecek.

    'a 'dan kötü haber geldi. Milli ara sebebiyle cumartesi günü hazırlık maçı yapan 'ta yıldız , karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanmış ve maça devam edememişti. Siyah-beyazlı kulüp, yıldızın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaparken, Adriano, karşılaşmasında forma giyemeyecek. Adriano'nun çekilen MR ve yapılan muayenesinin sonucuna göre, oyuncunun sol diz iç yan bağ ve kapsülünde gerilmeye bağlı ödem tespit edildi. Brezilyalı futbolcunun tedavisine başlandı. En az 3-4 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Adriano; sırasıyla , , Rizespor, ve (d) maçlarında forma giyemeyecek.

    5 KARŞILAŞMADA OYNAYABİLDİ
    Bu sezon 5 lig maçında forma giyen Adriano, bu karşılaşmaların 3'ünde 90 dakika görev yaparken, diğer iki maçta da toplam 13 dakika oynadı. Sambacı, UEFA Avrupa Lig'nde de 5 maçta 450 dakika sahada kalmayı başardı.
    1. 16.10.2018
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