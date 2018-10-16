Adriano 1 ay yok!
U21 takımıyla yapılan hazırlık karşılaşmasında sakatlanan sambacının, sol diz iç yan bağlarında gerilmeye bağlı ödem tespit edildi. Adriano dört hafta forma giyemeyecek.
5 KARŞILAŞMADA OYNAYABİLDİ
Bu sezon 5 lig maçında forma giyen Adriano, bu karşılaşmaların 3'ünde 90 dakika görev yaparken, diğer iki maçta da toplam 13 dakika oynadı. Sambacı, UEFA Avrupa Lig'nde de 5 maçta 450 dakika sahada kalmayı başardı.
- 16.10.2018
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Galatasaray'dan CAS açıklaması!
Toplam 2
Yorum
Siyah Beyaz şimdiden geçmiş olsun :D
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Galatasaray'dan CAS açıklaması!
Toplam 2
Yorum
Aslan Zor günler basliyor gibi,bu borclanmalarin sebebi olanlar Allahindan bulsunlar.
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Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları sürdü
Toplam 1
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vaner Şenol Güneş Gökhan Töre konusunda tam bir fiyasko. Gökhan en iyi sprinter türk oyuncusudur.
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