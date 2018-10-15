Beşiktaş 'ta geçtiğimiz gün idmanda sakatlanan Adriano 'nun durumu belli oldu. Dizinde ödem oluşan Brezilyalı futbolcunun hafta sonu oynanacak Göztepe maçında forma giymesi beklenmiyor. Brezilyalı yıldızın 2-3 hafta içinde yeşil sahalara geri dönmesi bekleniyor.Beşiktaş, Adriano'nun forma giyemediği son 4 resmi müsabakada 1 galibiyet 2 beraberlik 1 yenilgi aldı.

Futbol Takımımızın 13 Eylül Cumartesi günü U-21 Takımımızın da katıldığı antrenman maçı sırasında sol ayağına darbe alan futbolcumuz Adriano Correia'nın yapılan ortopedik muayene ve çekilen MR sonucuna göre; sol diz iç yan bağ ve kapsülünde gerilmeye bağlı ödem tespit edilmiş ve oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.



