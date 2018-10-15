Beşiktaş, Adriano'nun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Beşiktaş, Adriano'nun forma giyemediği son 4 resmi müsabakada 1 galibiyet 2 beraberlik 1 yenilgi aldı.
Beşiktaş resmi sitesinden yapılan Adriano açıklaması:
Futbol Takımımızın 13 Eylül Cumartesi günü U-21 Takımımızın da katıldığı antrenman maçı sırasında sol ayağına darbe alan futbolcumuz Adriano Correia'nın yapılan ortopedik muayene ve çekilen MR sonucuna göre; sol diz iç yan bağ ve kapsülünde gerilmeye bağlı ödem tespit edilmiş ve oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.
- 15.10.2018 14:38
- Güncelleme: 15.10.2018 15:03
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Hacısalihoğlu: Şampiyon olacağım demekle, şampiyon olunmaz
Toplam 1
Yorum
Sabo Doğru söylediniz Hacısalihoğlu beyefendi bu şu demek oluyor siz asla şampiyon olamayacaksınız demenin türkçe anlatımı oluyor
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Rıza Çalımbay: "Rizespor maçında galibiyetten başka düşüncemiz yok"
Toplam 1
Yorum
selim taspinar canin sag olsun Riza hoca rizespor a cok emek verdiniz senin uzulmeni istemen insanlah berabere biter mac
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Samsunspor, Süper Lig takımlarıyla yarışıyor
Toplam 1
Yorum
CEMIL KERIM surun samsunspor orasi bile sana fazla amatir olasin insanlah
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması: Adriano haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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