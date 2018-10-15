Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması: Adriano – Fotomaç – 15 Ekim 2018
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    15 Ekim 2018, Pazartesi
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    'tan sakatlık açıklaması:

    Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması: Adriano

    , 'nun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

    'ta geçtiğimiz gün idmanda sakatlanan 'nun durumu belli oldu. Dizinde ödem oluşan Brezilyalı futbolcunun hafta sonu oynanacak maçında forma giymesi beklenmiyor. Brezilyalı yıldızın 2-3 hafta içinde yeşil sahalara geri dönmesi bekleniyor.

    Beşiktaş, Adriano'nun forma giyemediği son 4 resmi müsabakada 1 galibiyet 2 beraberlik 1 yenilgi aldı.

    Beşiktaş resmi sitesinden yapılan Adriano açıklaması:

    Futbol Takımımızın 13 Eylül Cumartesi günü U-21 Takımımızın da katıldığı antrenman maçı sırasında sol ayağına darbe alan futbolcumuz Adriano Correia'nın yapılan ortopedik muayene ve çekilen MR sonucuna göre; sol diz iç yan bağ ve kapsülünde gerilmeye bağlı ödem tespit edilmiş ve oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

    1. 15.10.2018 14:38
    2. Güncelleme: 15.10.2018 15:03
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