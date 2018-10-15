Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları sürdü – Fotomaç – 15 Ekim 2018
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    15 Ekim 2018, Pazartesi
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    'ta maçı hazırlıkları sürdü

    Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları sürdü

    , bir günlük iznin ardından 'in 9. haftasında ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

    Siyah-beyazlı ekip, BJK 'nde gerçekleştirilen antrenmanda, sakat oyuncular Adem Ljajic, Adriano Correia ile milli oyunculardan yoksun çalıştı.

    Teknik direktör yönetimindeki idmana pas çalışmasıyla başlayan siyah-beyazlılar, istasyon koşuları gerçekleştirdi. Daha sonra iki gruba ayrılan oyuncular, dar alanda ikiye iki çift kale maç oynadı. Oyuncuların, antrenmanda neşeli olduğu gözlendi.

    Antrenman sonrası , tek başına şut çalışması gerçekleştirdi. Portekizli oyuncunun çalışmasını Şenol Güneş de takip etti.

    Bu arada 'a gelen ve MR'ı çektirilen Ljajic'in durumunun beklenenden daha iyi çıktığı bildirildi.

    , karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

    1. 15.10.2018 19:08
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