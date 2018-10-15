Beşiktaş, bir günlük iznin ardından Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, sakat oyuncular Adem Ljajic, Adriano Correia ile milli oyunculardan yoksun çalıştı.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmana pas çalışmasıyla başlayan siyah-beyazlılar, istasyon koşuları gerçekleştirdi. Daha sonra iki gruba ayrılan oyuncular, dar alanda ikiye iki çift kale maç oynadı. Oyuncuların, antrenmanda neşeli olduğu gözlendi.
Antrenman sonrası Ricardo Quaresma, tek başına şut çalışması gerçekleştirdi. Portekizli oyuncunun çalışmasını Şenol Güneş de takip etti.
Bu arada İstanbul'a gelen ve MR'ı çektirilen Ljajic'in durumunun beklenenden daha iyi çıktığı bildirildi.
Beşiktaş, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
- 15.10.2018 19:08
-
Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi yarın
Toplam 1
Yorum
SERHAT tüm internet haberlerinde bu takımlar yazıyor.hepsinde.ziraat t kup bb.erzurum yokmu.yada erzurum süper lig de değilmi
-
Arda Turan için iddianame hazırlandı: Hapis istemi!
Toplam 5
Yorum
XMEN BAŞKASININ EŞİNE LAF UZATAN BU UTANMAZ REZİL FUTBOLDAN MEN EDİLMELİDİR...
-
Arda Turan için iddianame hazırlandı: Hapis istemi!
Toplam 5
Yorum
emmy bi tarafın kalktı evli bayana asıl,eşinin burnunu kır,silahla hastaneye git oh nesin olum sen para değiştirmiş seni kişiliğini kaybetmişsin
Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları sürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.