Abi-kardeş dostluğu – Fotomaç – 14 Ekim 2018
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    14 Ekim 2018, Pazar
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    Abi-kardeş dostluğu

    Abi-kardeş dostluğu

    Milli ara nedeniyle 3 gün izin yapan ve çalışmalarına dün başlayan , dün U21 takımıyla hazırlık maçı yaptı.

    Karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi. Karşılaşmanın ilk yarısında U21 takımı, ve Yusuf Atasoy'un penaltıdan attığı gollerle 2-0 öne geçti. Adriano'nun sakatlanıp oyundan çıkmasının ardından ikinci yarıda Q7 de A takımın kadrosuna dahil oldu. İkinci yarıda Pektemek'in golleriyle eşitliği yakalayan A takım, son dakikada Love'ın penaltı vuruşundan yararlanamadı.

    YARDIMCILAR TAKİPTE?

    'ın iki yardımcı hocası Guti ve , dünkü antrenmanda bazı oyuncularla özel ilgilendi. Hazırlık maçının devre arasında İspanyol teknik adam Lens ile da 'la saha içerisinde bir araya gelerek oyunculara eksiklikleri ve ne yapmalarını gerektiğini anlattılar.

    MİNİKLERDEN DESTEK

    'ın dünkü antrenmanı bir grup Suriyeli çocuk da izledi. Birleşmiş Milletlerin desteklediği Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı'nın (WALD) organize ettiği etkinlikte çocuklar, Beşiktaşlı futbolcularla bir araya geldi. Siyah- beyazlılar idman sonu miniklerle fotoğraf çektirdi.

    1. 14.10.2018
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