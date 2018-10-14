Abi-kardeş dostluğu

Karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi. Karşılaşmanın ilk yarısında U21 takımı, Ricardo Quaresma ve Yusuf Atasoy'un penaltıdan attığı gollerle 2-0 öne geçti. Adriano'nun sakatlanıp oyundan çıkmasının ardından ikinci yarıda Q7 de A takımın kadrosuna dahil oldu. İkinci yarıda Pektemek'in golleriyle eşitliği yakalayan A takım, son dakikada Love'ın penaltı vuruşundan yararlanamadı.



YARDIMCILAR TAKİPTE?



Beşiktaş'ın iki yardımcı hocası Guti ve İlhan Mansız, dünkü antrenmanda bazı oyuncularla özel ilgilendi. Hazırlık maçının devre arasında İspanyol teknik adam Lens ile İlhan Mansız da Tolgay Arslan'la saha içerisinde bir araya gelerek oyunculara eksiklikleri ve ne yapmalarını gerektiğini anlattılar.

MİNİKLERDEN DESTEK



Beşiktaş'ın dünkü antrenmanı bir grup Suriyeli çocuk da izledi. Birleşmiş Milletlerin desteklediği Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı'nın (WALD) organize ettiği etkinlikte çocuklar, Beşiktaşlı futbolcularla bir araya geldi. Siyah- beyazlılar idman sonu miniklerle fotoğraf çektirdi.