‘Yerden’ oyunu unuttular – Fotomaç – 13 Ekim 2018
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    13 Ekim 2018, Cumartesi
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    ‘Yerden’ oyunu unuttular

    ‘Yerden’ oyunu unuttular

    defansının topu genellikle uzun toplarla uzaklaştırması siyah-beyazlıların pasa dayalı oyununu da olumsuz etkiliyor.

    Bunu en net şekilde ortaya koyan istatistikler ise hava topları. ; 24.1'le 8 hafta sonunda 'de en fazla hava topu alan takım. 41.9'la da en fazla hava topu mücadelesi veren 3'üncü takım. Pasla oyunda yüzde 72.7 ortalama yakalayan siyah-beyazlılar bu konuda Süper Lig'de 4 rakibinden geride kalmış durumda.
    1. 13.10.2018
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