Kristal Elma'da Beşiktaş'a 3 ödül
Beşiktaş, Reklamcılar Derneği tarafından bu yıl 30'uncusu düzenlenen Kristal Elma'da 3 ödüle layık görüldü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş, Medya Kullanımı-Özel Etkinlik Kullanımı kategorisinde, "23 Nisan Sürprizi" projesiyle Kristal Elma almaya hak kazandı.
Beşiktaş, 23 Nisan gününde evinde oynadığı Süper Lig maçında, ilk 11'de yer alan futbolcuların anonsunu çocuklara yaptırmış, bu esnada skorbordda futbolcuların alışılmış görselleri yerine, çocuklar tarafından çizilen resimlerini yayınlayarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamıştı.
Siyah-beyazlılar, "Come to Beşiktaş" sloganının yeni reklam filmiyle de Online Film-Kurumsal İmaj kategorisinde Bronz Ödül kazandı.
Beşiktaş bir diğer ödülü de yeni sezon formalarının tanıtıldığı film ile aldı. Beşiktaş, 2018-2019 futbol sezonu formalarının tanıtımı için hazırladığı ve "Come to Beşiktaş" serisinin devamı niteliğindeki filmle de Online Film-Moda ve Aksesuar kategorisinde Bronz Ödül'e layık görüldü.
- 13.10.2018 15:27
- Güncelleme: 13.10.2018 15:27
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Polonya'nın yeni Lewandowski'si Piatek
Toplam 1
Yorum
nevzat elin adamı nası arayıp buluyo bizimkiler menejerlerin kuklası olmuş adeta videodan adam alıyolar scavt ekipleri zaten hiç yok bizde
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34’lük savaşçı Joao Pereira
Toplam 2
Yorum
İSMAİL helal olsun perairaya 20 lik gençlerden daha enerjik
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Arda Turan hakkında soruşturma başlatıldı
Toplam 6
Yorum
eyüp yazık çok yazık
Kristal Elma'da Beşiktaş'a 3 ödül haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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