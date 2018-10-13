Kartal uçuşu – Fotomaç – 13 Ekim 2018
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    13 Ekim 2018, Cumartesi
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    uçuşu

    Kartal uçuşu

    maçı hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılar, kondisyon ve kuvvete dayalı çalışmayla güç depoladı.

    , 'in 9. haftasında ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. 'nde dün sabah teknik direktör Güneş yönetiminde kuvvete dayalı çalışma gerçekleştirdi. İdmanda milli takımlarda bulunan Ljajic, Oğuzhan, Atiba, Larin, Vida, , Roco, , Babel, Güven, Utku ve Dorukhan yer almadı. Eksik oyuncuların çokluğunda siyah-beyazlı ekip, 4 kaleci ve 11 oyuncunun katılımıyla bir antrenman yapabildi. Sakatlığı nedeniyle son 5 maçta forma giyemeyen Adriano da takımla birlikte çalıştı.
    1. 13.10.2018
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