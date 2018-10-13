İtalyanlardan Patric sürprizi – Fotomaç – 13 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Ekim 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    İtalyanlardan sürprizi

    İtalyanlardan Patric sürprizi
    'a sağ bek için sürpriz bir isim önerildi, 'da forma giyen 25 yaşındaki İspanyol oyuncu !.. Alman menajer Jan Heuckeroth, oyuncusunu ile yakın ilişkileri bulunan gurbetçi menajerler aracılığıyla teklif etti. 1.84 boyundaki sağ bek bugüne kadar Lazio formasıyla 53 maça çıktı, gol atamadı ama 4 asist yaptı. Bu arada Heuckeroth sezon başında diğer oyuncusu Fofana'yı F.Bahçe, G.Saray'a ve Beşiktaş'a önermişti.
    1. 13.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İtalyanlardan Patric sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN