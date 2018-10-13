Beşiktaş'ta sakatlık şoku! – Fotomaç – 13 Ekim 2018
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    13 Ekim 2018, Cumartesi
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    'ta sakatlık şoku!

    Beşiktaş'ta sakatlık şoku!

    , 'in 9. haftasında ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, 21 yaş altı takımıyla yaptığı maçla sürdürdü.

    BJK 'nde, kulübün 21 yaş altı takımıyla yapılan hazırlık maçı 2-2 sona erdi.

    İlk yarıyı 2-0 geride kapatan A takımın ikinci yarıda golleri 'ten geldi. Vagner Love da bir penaltı atışından yararlanamadı.

    Teknik direktör , milli maçlar arası nedeniyle elinde 11 futbolcu ve 4 kaleci bulunmasından dolayı, Quaresma'ya ilk yarıda 21 yaş altı takımında görev verdi. Quaresma, ikinci yarıda ise Adriano'nun yerine A takımda forma giydi.

    21 yaş altı takımının golleri ise Quaresma ve Yusuf Atasoy'un penaltı atışlarıyla geldi.

    Şenol Güneş, ikinci yarıda oyundan çıkardığı 'nin yerine genç oyuncu Halil Duman'a A takımda şans verdi.

    ADRİANO MAÇI TAMAMLAYAMADI
    Sakatlığı nedeniyle son 5 maçta forma giyemeyen ve dün yapılan idmanda takımla çalışmalara başlayan Adriano Correia da hazırlık maçında sahaya çıktı.

    Hazırlık maçının ilk yarısında sakatlanan ve tedavisinin ardından oyuna devam eden Adriano, ilk yarının sonlarına doğru ise ağrısı nedeniyle oyundan çıktı ve soyunma odasına gitti.

    Antrenman maçının ilk yarısında saha kenarında özel olarak çalışan Alman kaleci Loris Karius, ikinci yarıda kaleye geçti.

    SURİYELİ ÇOCUKLARDAN ZİYARET
    Siyah-beyazlı takımın maçını bir grup Suriyeli çocuk da izledi.

    Birleşmiş Milletlerin desteklediği Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı'nın (WALD) organize ettiği etkinlikte çocuklar, Beşiktaşlı futbolcu ve teknik heyetle bir araya geldi.

    Yarını izinli geçirecek siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarına 15 Ekim Pazartesi günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 13.10.2018 13:57
    2. Güncelleme: 13.10.2018 14:07
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