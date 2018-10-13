Akkaya: Dünya bir yana! – Fotomaç – 13 Ekim 2018
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    13 Ekim 2018, Cumartesi
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    Akkaya: Dünya bir yana!

    Akkaya: Dünya bir yana!
    Takımı'nın hocası , siyah-beyazlı renklerin kendisi için başka bir anlam taşıdığını söyledi. Siyah-beyazlı renklerden 5 yıl ayrı kaldığı bir dönem yaşadığını söyleyen Akkaya, "Hayatımın yarısı burada geçti. Başkanımız da beni çağırdığında akan sular durdu. Dünya bir tarafa Beşiktaş bir tarafa" ifadelerini kullandı.
    1. 13.10.2018
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