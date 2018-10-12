Tosun yoksa Goulart var!
Ara transferde Everton’a giden Cenk Tosun’u yeniden kiralamak isteyen siyah-beyazlılar bu mevki için B planını şimdiden belirledi Yönetim, Cenk’e talip olan Guangzhou’nun hocası Cannavaro’nun kadro dışı bıraktığı Ricardo Goulart’ı da transfer listesine dahil etti.
KAPTAN OLARAK BIRAKIRIM
Cenk'ın ilk amacı Everton'dan ayrılsa bile Premier Lig'de yoluna devam etmek. Milli forvetin bu konuda teknik direktör Şenol Güneş'e, "Hocam ben futbol oynamak istiyorum. Premier Lig'de kalmak ilk hedefim, eğer olmazsa İspanya veya İtalya'yı da denerim. Ama Çin'e kesinlikle gitmeyeceğim. Hatta Fransa veya Almanya'ya gitmeyi de düşünmüyorum. Beşiktaş'a dönerim, yarım kalan işimi bitiririm. Sana söylemiştim, futbolu Beşiktaş'ta kaptan olarak bırakmak istiyorum" dediği biliniyor. Yönetici Umut Güner ise Cenk'in menajerliğini yapan babası Şenol Tosun'la bir süredir "Neler
MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ
Bu arada Beşiktaş ile Çin'in Guangzhou takımı arasında ilginç bir transfer köprüsü oluşmuş durumda. Sezon başında Anderson Talisca'yı kadrosuna katan Guangzou kulübü, şimdi de Cenk Tosun'u istiyor. Çünkü teknik direktör Cannavaro kendisiyle tartışan Ricardo Goulart'ı kadro dışı bıraktı. Yerine Talisca'nın ısrarla istediği Cenk'e kafayı takmış durumda. Cenk'i Beşiktaş da istiyor ama Everton, Cenk'i Çinlilere satmaya karar verirse siyah-beyazlılar da Goulart'ı Guangzhou'dan kiralamak için neler yapılabileceğini masaya yatırmış durumda. Hatta 27 yaşındaki Sambacı için menajeriyle bir görüşme yapıldığı ifade edildi.
- 12.10.2018
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Berkay'dan Arda Turan açıklaması!
Toplam 2
Yorum
komik tarafsız olmak gerekirse berkay da sütten çıkmış ak kaşık deği yani. Hani bir zamanlar caner olayı ve sonuç keser döner sap döner gün gelir.
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Galatasaray'da Bursaspor maçı hazırlıkları
Toplam 1
Yorum
galatasaray SIKINTI YOK DİYEN DOKTORLARA RAGMEN MACA ÇIKMAYAN ŞAHIS ARADA GÖNDERİLMELİDİR KADRO DIŞI KALMALIDIR
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Volkan’dan mesaj var
Toplam 2
Yorum
sakın ! aman ha ! Allah yazdıysa bozsun ! GS zor kaledir ! sadece dünya sıralamasının ilk 10 kalecisinden biri doldurabilir o zor kaleyi !
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