Q7’den yeni stil
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    Q7’den yeni stil

    Q7’den yeni stil
    , sık sık değiştirdiği saç stilleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Tecrübeli futbolcu bu kez de saçının yarısını kazıtarak kalan kısmını kırmızı ve beyaza boyattı. Portekizli yıldız, siyah- beyazlı taraftarları sosyal medyada ikiye böldü. Kimileri Quaresma'nın yeni saçları hakkında olumlu yorumlar yaparken, bazıları da tecrübeli futbolcunun saç stilini eleştirdi.
    1. 12.10.2018
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