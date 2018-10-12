Orman haklı ama geç kaldı – Fotomaç – 12 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Ekim 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    Orman haklı ama geç kaldı

    Orman haklı ama geç kaldı
    'ın eski yöneticisi Levent Erdoğan, haber1903'e konuştu. Erdoğan, " başkanının Beşiktaşlı olması nedeni ile bizlere karşı hep lütuf yapılıyormuş havasını yaşadık ama tam tersi oldu. Gerek TFF'nin gerekse de MHK'nın epey zararını gördük. Maalesef Başkan 'ın eleştirilerini haklı bulsam da geç kaldığını düşünüyorum" diye konuştu.
    1. 12.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Orman haklı ama geç kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN