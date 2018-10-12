Olaylı maçın cezaları açıklandı! – Fotomaç – 12 Ekim 2018
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    Olaylı maçın cezaları açıklandı!

    Olaylı maçın cezaları açıklandı!
    U 21 Ligi'ndeki olaylı Atiker - maçının ardından Profesyonel , kararlarını açıkladı. 'den yapılan açıklamada teknik sorumlusu Yasin Sülün'e 3 maç men cezası verilirken, genç oyuncu Berke Doğukan Önde 2 maç men cezası aldı. 'dan da Oğuzhan Nemli, Erdon Dacı, , Ali Ayhan Cebeci ve Musa 5'er maç ceza aldılar. Öte yandan siyah-beyazlılara; Konya- maçında çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 45 bin TL, takıma halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle de 12 bin TL, toplamda 57 bin TL para cezası kesti.
    1. 12.10.2018
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