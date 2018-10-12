Malili Djenepo yakın takipte
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Ekim 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    Malili Djenepo yakın takipte

    Malili Djenepo yakın takipte

    , ’in 20 yaşındaki genç yıldızını izliyor

    , ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirecek. 'in 20 yaşındaki golcüsü Moussa Djenepo ile yakından ilgilenen siyah-beyazlılar, 3.5 milyon euro'luk fiyatı indirmeye çalışıyor. Asıl mevkisi sol açık olmasına karşın hücumun tüm bölgelerinde forma giyebilen 20 yaşındaki Djenepo, yüksek gol oranıyla dikkat çekiyor. Bu sene ekibiyle 14 maça çıkan genç yıldız adayı, 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Akhisar'ın geçen hafta UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştığı Standard Liege'nin formasını giyen Djenepo takımının ikinci golünü atan isim oldu. Genç yıldız aynı zamanda Mali 'nın da formasını giyiyor.
    1. 12.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Malili Djenepo yakın takipte haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN