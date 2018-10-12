Hayallerim gerçek oldu – Fotomaç – 12 Ekim 2018
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HEPSİ
    12 Ekim 2018, Cuma
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    Hayallerim gerçek oldu

    Hayallerim gerçek oldu
    'ın Kanadalı yıldızı , 'taki günleriyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. 35 yaşındaki ön libero, Futbol Federasyonu'nun kendisi için hazırladığı 'Atiba ve ' mini belgeselinde "Brampton'da bir çocukken binlerce taraftar önünde futbol oynamayı hayal ederdim. Şimdi Beşiktaş'tayım ve hayallerim gerçek oldu" ifadelerini kullandı.
    1. 12.10.2018
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