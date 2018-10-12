Beşiktaş’ta üçlü kutlama – Fotomaç – 12 Ekim 2018
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    ’ta üçlü kutlama

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>’ta üçlü kutlama
    'ta üçlü doğum günü kutlaması yapıldı. Siyahbeyazlılarda akşam yapılan idman öncesi kaptan , yardımcı antrenör Şeref Çiçek ve A Takım Direktör Yardımcısı Berkay Türkmen'in doğum günleri Ümraniye'deki tesislerde kesilen pastayla kutlandı. Teknik direktör , teknik heyet ve futbolcular; Zengin, Çiçek ve Türkmen'e yeni yaşlarında mutluluk dilediler.
    1. 12.10.2018
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