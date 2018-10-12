Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 12 Ekim 2018
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    , maçı hazırlıklarını sürdürdü

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>, <a href="/index/goztepe?id=04ac91d1-f783-46ca-a965-d2ade3c3ff3f" class="" rel="tag">Göztepe</a> maçı hazırlıklarını sürdürdü

    , ’de karşılaşacağı maçı hazırlıklarını sürdürdü.

    'in 9. haftasında ile karşılaşacak olan bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleşen çalışmalar düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra pas çalışmalarıyla devam ederken antrenmanın son bölümünü ise çift kale maç ile tamamladı.

    Antrenmana milli takımlarda olan Adem Ljajic, , , Cyle Larin, Domagoj Vida, , Enzo Rocco, , , Güven Yalçın, Utku Yuvakuran ve Dorukhan Toköz katılmadı.

    1. 12.10.2018 18:34
    2. Güncelleme: 12.10.2018 18:35
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