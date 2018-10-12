Adem Ljajic’te yırtık
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    ’te yırtık

    Adem Ljajic’te yırtık

    yıldızın sağ kasık adalesinde yırtık tespit edildi.

    'ın yeni transferi 'ten kötü haber... Sırbistan Milli Takımı'nda sakatlanan Adem Ljajic için siyahbeyazlılardan resmi açıklama dün geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Sırbistan kampında sakatlanan futbolcumuz Adem Ljajic'in sağ kasık adalesinde (Adductor - Uyluğun iç tarafından aşağıya inen geniş kas) yırtık tespit edilmiş olup, tedavisine Belgrad'da milli takım doktorları kontrolünde başlanmıştır. Adem Ljajic 15 Ekim pazartesi günü ülkemize dönecek ve tedavisine 'da devam edilecektir" denildi. futbolcunun yaşadığı sakatlığının, genellikle antrenman öncesi yetersiz ısınmadan ve bu haldeki kasların aşırı zorlanmasından oluşan kas sakatlığı olduğu ifade edildi. Bu tür yırtıkların iyileşme sürecinin 2 ila 5 hafta arasında değiştiği öğrenildi.
    1. 12.10.2018
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