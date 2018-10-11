Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Sırbistan milli takım kampında sakatlanan futbolcumuz Adem Ljajic'in sağ kasık adalesinde (adductor) yırtık tespit edilmiş olup, tedavisine Belgrad'da milli takım doktorları kontrolünde başlanmıştır.



Futbolcumuz Adem Ljajic, 15 Ekim Pazartesi günü ülkemize dönecek ve tedavisine İstanbul'da devam edilecektir.