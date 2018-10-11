Beşiktaş'ta Adem Ljajic sakatlandı
Beşiktaş, Adem Ljajic'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:
Sırbistan milli takım kampında sakatlanan futbolcumuz Adem Ljajic'in sağ kasık adalesinde (adductor) yırtık tespit edilmiş olup, tedavisine Belgrad'da milli takım doktorları kontrolünde başlanmıştır.
Futbolcumuz Adem Ljajic, 15 Ekim Pazartesi günü ülkemize dönecek ve tedavisine İstanbul'da devam edilecektir.
- 11.10.2018 16:40
- Güncelleme: 11.10.2018 17:38
-
Ultraslan'a savaş açtı!
Toplam 1
Yorum
vatandaş yeniçeriler gibi olmaya başladılar
-
Arda Turan hakkında soruşturma başlatıldı
Toplam 1
Yorum
erol hoca yazık bu kişiyi haber etmeye bile değmez...
-
İnşallah kuş sürüsüne çarpmayız!
Toplam 1
Yorum
austin hiçbir proje yok ancak hikaye anlatın.masalcı başkan şöyle rapor sunduk böyle tasarruf ettik alternatif gelir için bir tane fikir yok.
Beşiktaş'ta Adem Ljajic sakatlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.