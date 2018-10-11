Beşiktaş'ta Adem Ljajic sakatlandı – Fotomaç – 11 Ekim 2018
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    11 Ekim 2018, Perşembe
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    'ta sakatlandı

    Beşiktaş'ta Adem Ljajic sakatlandı

    , 'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

    'tan yapılan açıklama şu şekilde:

    kampında sakatlanan futbolcumuz 'in sağ kasık adalesinde (adductor) yırtık tespit edilmiş olup, tedavisine Belgrad'da milli takım doktorları kontrolünde başlanmıştır.

    Futbolcumuz Adem Ljajic, 15 Ekim Pazartesi günü ülkemize dönecek ve tedavisine 'da devam edilecektir.

    1. 11.10.2018 16:40
    2. Güncelleme: 11.10.2018 17:38
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