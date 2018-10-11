Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti – Fotomaç – 11 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Ekim 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    , maçı hazırlıklarına devam etti

    Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti

    , Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

    , Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

    Teknik direktör yönetiminde sağanak yağmur altında basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Antrenmana milli takımlarda olan Adem Ljajic, , , Cyle Larin, Domagoj Vida, , Enzo Rocco, , , Güven Yalçın, Utku Yuvakuran ve Dorukhan Toköz katılmadı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. İdman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

    TOLGA ZENGİN'İN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI
    Beşiktaş'ın kaptanı ile yardımcı antrenör Şeref Çiçek ve Beşiktaş A Takım Direktör Yardımcısı Berkay Türkmen'in doğum günü, antrenman öncesinde pasta kesilerek kutlandı. Teknik direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcular, yeni yaşlarında; Zengin, Çiçek ve Türkmen'e mutluluklar diledi.

    Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 11.00 ve 17.00'de basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 11.10.2018 19:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN