Beşiktaş'tan KAP'a zarar açıklaması! – Fotomaç – 10 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Ekim 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    'tan 'a zarar açıklaması!

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'tan <a href="/index/kap?id=99582418-3bf5-409c-8780-b2d63f27d012" class="" rel="tag">KAP</a>'a zarar açıklaması!

    Kulübü, 1 Haziran ile 31 Ağustos dönemlerinde finansal raporlarını borsaya bildirdi.

    Yapılan bildiride siyah beyazlıların 177.837.448 net dönem zararı gerçekleştiği açıklandı.

    İşte Kulübü'nden 'a yapılan açıklama:

    "01.06.2018 – 31.08.2018 dönemi hasılatımız 190.723.173 olarak gerçekleşmiştir. Hasılat bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %4, satışların maliyeti %27 düzeyinde artmıştır. Esas faaliyet gelir / gider içerisindeki 82.514.245 TL tutarındaki negatif kur etkisi ile 79.954.652 TL faaliyet zararı gerçekleşmiştir. Net finansman giderleri ise 92.306.461 TL olarak gerçekleşmiştir. Sonuç olarak 177.837.448 TL net dönem zararı gerçekleşmiştir."

    1. 10.10.2018 21:42
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'tan 'a zarar açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN