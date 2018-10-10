Beşiktaş Kulübü, 1 Haziran ile 31 Ağustos dönemlerinde finansal raporlarını borsaya bildirdi.
Yapılan bildiride siyah beyazlıların 177.837.448 TL net dönem zararı gerçekleştiği açıklandı.
İşte Beşiktaş Kulübü'nden KAP'a yapılan açıklama:
"01.06.2018 – 31.08.2018 dönemi hasılatımız 190.723.173 TL olarak gerçekleşmiştir. Hasılat bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %4, satışların maliyeti %27 düzeyinde artmıştır. Esas faaliyet gelir / gider içerisindeki 82.514.245 TL tutarındaki negatif kur etkisi ile 79.954.652 TL faaliyet zararı gerçekleşmiştir. Net finansman giderleri ise 92.306.461 TL olarak gerçekleşmiştir. Sonuç olarak 177.837.448 TL net dönem zararı gerçekleşmiştir."
- 10.10.2018 21:42
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Ali Koç: 'Hatalar yaptık yine yapacağız'
Toplam 3
Yorum
Pmpacı Behçet Yürü Be Volki Adamsın.
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Müşteri aranıyor
Toplam 3
Yorum
vatandas BENCE SİZ F.B İLE İLGİLENSENİZ DAHA IYI OLACAK.YOLUN SONU GÖRÜNÜYOR
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Ali Koç: 'Hatalar yaptık yine yapacağız'
Toplam 3
Yorum
stuttgartli ali koc da takim kötü gidince aziz yildirim gibi aciklamalar yapmaya basladi. tuhaf degilmi?
Beşiktaş'tan KAP'a zarar açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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