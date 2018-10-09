Trabzon’a gitti – Fotomaç – 09 Ekim 2018
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    09 Ekim 2018, Salı
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    ’a gitti

    Trabzon’a gitti

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 'nda bulunan bir kafenin açılışına katıldı.

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 'nda bulunan bir kafenin açılışına katıldı. Kurdela kesiminde konuşan Güneş, "Şehrimizin güzellikleri çok. İnsanı da iyi. Yeter ki birlikte olarak o kavgaları kenara bırakalım. Burası da buna bir vesile olacaktır. 'u dışarıya açmak lazım. İnşallah bu hem sporda olur hem ekonomide olur hem de diğer alanlarda olur" ifadelerini kullandı.

    1. 9.10.2018
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