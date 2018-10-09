Trabzon’a gitti
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzon Atatürk Alanı'nda bulunan bir kafenin açılışına katıldı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzon Atatürk Alanı'nda bulunan bir kafenin açılışına katıldı. Kurdela kesiminde konuşan Güneş, "Şehrimizin güzellikleri çok. İnsanı da iyi. Yeter ki birlikte olarak o kavgaları kenara bırakalım. Burası da buna bir vesile olacaktır. Trabzon'u dışarıya açmak lazım. İnşallah bu hem sporda olur hem ekonomide olur hem de diğer alanlarda olur" ifadelerini kullandı.
- 9.10.2018
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TFF'den 'VAR' açıklaması!
Toplam 7
Yorum
Bedoo Feneri kurtarmak için varı bile bozdunuz helal size
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TFF'den 'VAR' açıklaması!
Toplam 7
Yorum
Kurt Bizlerde bu aciklamayi yidik
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Çirkin görüntüler
Toplam 2
Yorum
OLÇAY BURSA OLAYINDAN SONRA ..,BU OLAYDA BİR ÖZÜR İLE KAPATILACAKMI..? NEREDE BU CEZA SİSTEMİ NEREDE BU KANUN VE YASALAR..?
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