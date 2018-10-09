Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzon Atatürk Alanı'nda bulunan bir kafenin açılışına katıldı. Kurdela kesiminde konuşan Güneş, "Şehrimizin güzellikleri çok. İnsanı da iyi. Yeter ki birlikte olarak o kavgaları kenara bırakalım. Burası da buna bir vesile olacaktır. Trabzon'u dışarıya açmak lazım. İnşallah bu hem sporda olur hem ekonomide olur hem de diğer alanlarda olur" ifadelerini kullandı.