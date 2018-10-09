Orman 14.30’da konuşacak
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, bugün saat 14.30'da Vodafone Park'ta bir basın toplantısı düzenleyecek.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, bugün saat 14.30'da Vodafone Park'ta bir basın toplantısı düzenleyecek. Başkan Orman'ın, başta son günlerde saha içerisinde yaşanan olaylar, hakem kararları, VAR sistemi gibi futbol ailesini yakından ilgilendiren konularda örneklendirmelerle kamuoyunu bilgilendirmesi bekleniyor.
- 9.10.2018
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TFF'den 'VAR' açıklaması!
Toplam 7
Yorum
Bedoo Feneri kurtarmak için varı bile bozdunuz helal size
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TFF'den 'VAR' açıklaması!
Toplam 7
Yorum
Kurt Bizlerde bu aciklamayi yidik
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Çirkin görüntüler
Toplam 2
Yorum
OLÇAY BURSA OLAYINDAN SONRA ..,BU OLAYDA BİR ÖZÜR İLE KAPATILACAKMI..? NEREDE BU CEZA SİSTEMİ NEREDE BU KANUN VE YASALAR..?
Orman 14.30’da konuşacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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