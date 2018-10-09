Orman 14.30’da konuşacak – Fotomaç – 09 Ekim 2018
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    09 Ekim 2018, Salı
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    Orman 14.30’da konuşacak

    Orman 14.30’da konuşacak

    Başkanı , bugün saat 14.30'da 'ta bir basın toplantısı düzenleyecek.

    Başkanı , bugün saat 14.30'da 'ta bir basın toplantısı düzenleyecek. Başkan Orman'ın, başta son günlerde saha içerisinde yaşanan olaylar, hakem kararları, VAR sistemi gibi futbol ailesini yakından ilgilendiren konularda örneklendirmelerle kamuoyunu bilgilendirmesi bekleniyor.

    1. 9.10.2018
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