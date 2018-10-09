Love’dan ligde 4 maçta 3 gol – Fotomaç – 09 Ekim 2018
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    09 Ekim 2018, Salı
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    ’dan ligde 4 maçta 3 gol

    <a href="/index/love?id=a47c15db-ed6d-4820-8ded-6127e8404ff2" class="" rel="tag">Love</a>’dan ligde 4 maçta 3 gol

    Malmö maçında çok eleştirilse de , 'dan 'da da vazgeçmedi.

    Malmö maçında çok eleştirilse de , 'dan 'da da vazgeçmedi. Brezilyalı golcü 'de forma giydiği son 4 maçta 3 gol attı. , kariyerindeki 55 maçta 44 gole (38 gol ve 6 asist) doğrudan katkı yaptı.

    1. 9.10.2018
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