Malmö maçında çok eleştirilse de Şenol Güneş, Love'dan Konya'da da vazgeçmedi. Brezilyalı golcü Süper Lig'de forma giydiği son 4 maçta 3 gol attı. Love, Süper Lig kariyerindeki 55 maçta 44 gole (38 gol ve 6 asist) doğrudan katkı yaptı.