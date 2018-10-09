Gökhan Gönül Konyaspor'un golüyle yıkıldı! – Fotomaç – 09 Ekim 2018
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    09 Ekim 2018, Salı
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    'un golüyle yıkıldı!

    Gökhan Gönül Konyaspor'un golüyle yıkıldı!

    maçının son dakikalarında çizgi üzerinden müthiş bir top çıkartan bu pozisyonun ardından yedikleri golle yıkıldı.

    , 'in 8. hafta maçında 'a deplasmanda konuk olurken, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Bu deplasmanda Beşiktaş'ın en iyi oyuncularından biri olurken, tecrübeli oyuncunun performansı takımının galibiyeti için yeterli olmadı. 33 yaşındaki sağ bek, Konyaspor karşısında kalitesini konuşturdu. Savunmada çok etkili olan ve 8 atak kesen Gökhan, rakip kaleye de bir isabetli şut çekmeyi başardı. Konyaspor'un maçın son dakikasında ağlara gitmek üzere olan topunu kaleci Karius'un arkasında çizgi üzerinden müthiş bir refleksle çıkartan Gökhan; bu pozisyonun ardından gelen golle adeta yıkıldı. Gökhan Gönül'ün soyunma odasına giderken sinirinden gözyaşlarına hakim olamadığı ve güçlükle yatıştırıldığı ifade edildi.

    1. 9.10.2018
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