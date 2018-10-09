Beşiktaş, Süper Lig'in 8. hafta maçında Konyaspor'a deplasmanda konuk olurken, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Bu deplasmanda Beşiktaş'ın en iyi oyuncularından biri Gökhan Gönül olurken, tecrübeli oyuncunun performansı takımının galibiyeti için yeterli olmadı. 33 yaşındaki sağ bek, Konyaspor karşısında kalitesini konuşturdu. Savunmada çok etkili olan ve 8 atak kesen Gökhan, rakip kaleye de bir isabetli şut çekmeyi başardı. Konyaspor'un maçın son dakikasında ağlara gitmek üzere olan topunu kaleci Karius'un arkasında çizgi üzerinden müthiş bir refleksle çıkartan Gökhan; bu pozisyonun ardından gelen golle adeta yıkıldı. Gökhan Gönül'ün soyunma odasına giderken sinirinden gözyaşlarına hakim olamadığı ve güçlükle yatıştırıldığı ifade edildi.