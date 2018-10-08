Taraftarlar ayaklandı – Fotomaç – 08 Ekim 2018
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    08 Ekim 2018, Pazartesi
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    Taraftarlar ayaklandı

    Taraftarlar ayaklandı

    maçındaki ikinci penaltı kararının ardından taraftarları harekete geçti.

    maçındaki ikinci penaltı kararının ardından taraftarları harekete geçti. Stattaki yerini alan siyah-beyazlılar, "Yönetim uyuma, 'a sahip çık" tezahüratı yaparken, taraftarlar sosyal medyada da binlerce yorum yaptı. Yönetime mesaj gönderen Beşiktaş taraftarları, hakem kararlarına ağır eleştirilerde bulundu. Bu arada bitiş düdüğünün ardından 'daki siyah-beyazlılar, uzun süre "Şampiyon" tezahüratları yaptı.

    1. 8.10.2018
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