Taraftarlar ayaklandı

Konya maçındaki ikinci penaltı kararının ardından Beşiktaş taraftarları harekete geçti. Stattaki yerini alan siyah-beyazlılar, "Yönetim uyuma, Beşiktaş'a sahip çık" tezahüratı yaparken, taraftarlar sosyal medyada da binlerce yorum yaptı. Yönetime mesaj gönderen Beşiktaş taraftarları, hakem kararlarına ağır eleştirilerde bulundu. Bu arada bitiş düdüğünün ardından Konya'daki siyah-beyazlılar, uzun süre "Şampiyon" tezahüratları yaptı.