Taraftarlar ayaklandı
Konya maçındaki ikinci penaltı kararının ardından Beşiktaş taraftarları harekete geçti.
Konya maçındaki ikinci penaltı kararının ardından Beşiktaş taraftarları harekete geçti. Stattaki yerini alan siyah-beyazlılar, "Yönetim uyuma, Beşiktaş'a sahip çık" tezahüratı yaparken, taraftarlar sosyal medyada da binlerce yorum yaptı. Yönetime mesaj gönderen Beşiktaş taraftarları, hakem kararlarına ağır eleştirilerde bulundu. Bu arada bitiş düdüğünün ardından Konya'daki siyah-beyazlılar, uzun süre "Şampiyon" tezahüratları yaptı.
- 8.10.2018
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Hüseyin Cimşir: "Galibiyeti Ünal hocamıza armağan ediyoruz"
Toplam 2
Yorum
ismail ünal hocamıza bizde başsağlığı diliyoruz Allah annesinin mekanını cennet eylesin
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Ünal Karaman'ın acı günü
Toplam 1
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ismail başın sagolsun ünal hoca Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
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Beşiktaş sonunu getiremedi! Atiker Konyaspor 2 - 2 Beşiktaş
Toplam 2
Yorum
PAŞA AH ULAN RIZA.....
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