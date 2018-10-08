Medel çileden çıktı

Kara Kartal'ın vazgeçilmez isimlerinden Gary Medel, dün akşam isyan etti. Karşılaşmanın 49. dakikasında Konyasporlu Uğur Demirok ile kendi ceza sahasında yaşadığı itişme nedeniyle hakemin penaltı noktasını göstermesi Şilili oyuncuyu çileden çıkardı. 1.71 boyundaki oyuncu, 1.85'lik rakibine faul yapmadığını uzun süre hakem Ümit Öztürk'e anlatmaya çalışırken, sarı kart görmekten de kurtulamadı.