Medel çileden çıktı
Kara Kartal'ın vazgeçilmez isimlerinden Gary Medel, dün akşam isyan etti.
Kara Kartal'ın vazgeçilmez isimlerinden Gary Medel, dün akşam isyan etti. Karşılaşmanın 49. dakikasında Konyasporlu Uğur Demirok ile kendi ceza sahasında yaşadığı itişme nedeniyle hakemin penaltı noktasını göstermesi Şilili oyuncuyu çileden çıkardı. 1.71 boyundaki oyuncu, 1.85'lik rakibine faul yapmadığını uzun süre hakem Ümit Öztürk'e anlatmaya çalışırken, sarı kart görmekten de kurtulamadı.
- 8.10.2018
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Hüseyin Cimşir: "Galibiyeti Ünal hocamıza armağan ediyoruz"
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ismail ünal hocamıza bizde başsağlığı diliyoruz Allah annesinin mekanını cennet eylesin
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Ünal Karaman'ın acı günü
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ismail başın sagolsun ünal hoca Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
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Beşiktaş sonunu getiremedi! Atiker Konyaspor 2 - 2 Beşiktaş
Toplam 2
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PAŞA AH ULAN RIZA.....
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