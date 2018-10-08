Konyaspor’dan özür
Beşiktaş U21 oyuncularına yapılan saldırının ardından önemli gelişmeler yaşandı.
Beşiktaş U21 oyuncularına yapılan saldırının ardından önemli gelişmeler yaşandı. Konyasporlu yöneticiler, siyah-beyazlıların kaldığı otele gitti. Burada Beşiktaş'ın hocası Yasin Sülün'e çiçek veren yöneticiler, yaşanan olaylar için de özür diledi. Konyaspor'un resmi twitter hesabından da, "Yöneticiler bugün (dün) yaşanan ve kesinlikle tasvip edilmeyen olaylar nedeniyle Beşiktaş'ın kaldığı oteli ziyaret etti" yazdı.
- 8.10.2018
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Hüseyin Cimşir: "Galibiyeti Ünal hocamıza armağan ediyoruz"
Toplam 2
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ismail ünal hocamıza bizde başsağlığı diliyoruz Allah annesinin mekanını cennet eylesin
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Ünal Karaman'ın acı günü
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ismail başın sagolsun ünal hoca Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
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Beşiktaş sonunu getiremedi! Atiker Konyaspor 2 - 2 Beşiktaş
Toplam 2
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PAŞA AH ULAN RIZA.....
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