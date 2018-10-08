Konyaspor’dan özür – Fotomaç – 08 Ekim 2018
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    08 Ekim 2018, Pazartesi
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    ’dan özür

    Konyaspor’dan özür

    yapılan saldırının ardından önemli gelişmeler yaşandı.

    yapılan saldırının ardından önemli gelişmeler yaşandı. Konyasporlu yöneticiler, siyah-beyazlıların kaldığı otele gitti. Burada Beşiktaş'ın hocası Yasin Sülün'e çiçek veren yöneticiler, yaşanan olaylar için de özür diledi. 'un resmi twitter hesabından da, "Yöneticiler bugün (dün) yaşanan ve kesinlikle tasvip edilmeyen olaylar nedeniyle Beşiktaş'ın kaldığı oteli ziyaret etti" yazdı.

    1. 8.10.2018
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